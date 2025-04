Oroscopo della settimana: dal 28 aprile al 4 maggio 2025. I pianeti, tra distensione, fuoco e fiamme

Sarà una settimana che avvantaggia molto i segni di fuoco che ritrovano forza ed entusiasmo: lo spirito è rappresentato da questo elemento e i pianeti stridono perché si possano realizzare Ariete e Sagittario, mentre il Leone dovrà aspettare un po’ per via di uno scontro con Plutone che genera sospetti in molti segni zodiacali. Scopriamo insieme quali.

ARIETE

La settimana inizia con un bisogno di chiarezza e lungimiranza per voi Ariete che, nonostante i dubbi e le incertezze che Plutone vuole inculcarvi, farete del vostro meglio per avere una visione salda e lucida delle cose. Anche se alcuni rapporti vi confondono, troverete sicuramente la motivazione nei sentimenti per procedere, mentre la Luna di inizio settimana sta per fare luce su alcune dinamiche importanti, sia con il partner che nel vostro mondo economico e patrimoniale, al quale dovrete prestare attenzione. Un weekend decisamente più rilassato il prossimo.

TORO

Iniziate la settimana con questo splendido influsso lunare, e per voi Toro è subito magia. Con la Luna nuova che si è compiuta tale nei vostri gradi e con il vostro pianeta, la bella Venere che si fa forte di un Saturno rassicurante e decisamente garantista per la stabilità delle questioni sentimentali. Non che la Luna più avanti non sarà tumultuosa con il suo congiungersi ad Urano, ma gli aspetti lungo il corso della settimana vi aiuteranno a gestire i cambiamenti e gli imprevisti che si presenteranno. Nel weekend un piacevole festeggiamento da programmare.

GEMELLI

Settimana molto contraddittoria per voi Gemelli: inizia, infatti, con un caldo tocco lunare che vi dà dei piacevoli brividi sentimentali, mentre in settimana – sarà nei vostri gradi – proverete a comunicare emozioni intuendone di altrui molto complesse ed importanti. Marte vuole trainare, però, un certo decisionismo fattivo per voi e vi farà alternare la forza a una grande empatia. Nel weekend dovrete essere molto versatili e presenti, poiché saranno richiesti azione e dinamismo ed essere presenti a qualche appuntamento importante.

CANCRO

Questa settimana la Luna, l’astro guida di voi Cancro, è assolutamente protagonista e, con le sue evoluzioni, vi vuole fare maturare alcuni concetti e farli diventare punti fermi. Inizia la settimana con il Novilunio in Toro, che vi rende coscienti e forti e vi mette nelle condizioni di non diffidare e non dare retta alle solite paure di perdere affetti e persone. Mentre al lavoro, seppure le condizioni non sono ancora ottimali e vi sentite di dovere scegliere tra gli affetti e le condizioni pratiche, accetterete di buon grado una serie di realtà che non sono poi così drammatiche come le pensavate.

LEONE

Lo scontro Marte in Leone contro Plutone in Acquario non è molto semplice da gestire per voi Leone. Sicuramente avete molti progetti per questa settimana intensa e impegnata, ma a volte vi scontrerete con le difficoltà che comporta avere una serie di limiti o ritardi che vengono a generarsi dalle condizioni ambientali che vivete. Purtroppo occorrerà pazienza tutta la settimana. Se nel rapporto di coppia sentite qualcosa che non va, parlatene con il partner invece che nutrire dubbi. Anche nel weekend la Luna potrebbe generare qualche imprevisto, aggiungendosi a Marte nelle tensioni.

VERGINE

Ora che i pianeti si fanno più leggeri, ecco che le condizioni generali sembrano migliorare per voi Vergine. Le configurazioni planetarie vi lasciano molto più in pace e tendono a ridarvi margine, spazi e chiarezza, utilissima quest’ultima per regolare una serie di sospesi con colleghi o referenti lavorativi, che vi aiuteranno a comprendere come e perché alcune dinamiche non sono andate per il verso giusto. Già a metà settimana sarete molto più alleggeriti, e anche con qualche sassolino via dalle scarpe. Il weekend è adattissimo per fughe romantiche o passionali o semplicemente per cambiare un po’ aria.

BILANCIA

Inizia, per voi Bilancia, una settimana in cui sarà proprio la bella Venere a gestire un momento di grande confronto e di bilanci. L’opposizione del proprio pianeta non è mai semplice da affrontare, proprio perché ribalta i parametri e fa riflettere sul proprio modo di agire. Vi capiterà di confrontarvi molto, soprattutto con il partner o con i colleghi al lavoro, e fare fronte a risultati che sembrano più confusi del solito, come se aveste bisogno di rivedere procedure e scelte. Ma proprio perché le prove saranno notevoli, ecco che tirerete fuori il meglio della diplomazia bilanciana che vi aiuterà a superare le sfide.

SCORPIONE

Molto importante, per voi Scorpione, questa settimana che vi vede ricchi di proposte e aperti a ogni possibilità di evoluzione professionale. Visto che il vostro astro Plutone è in seria lite con Marte, vi si consiglia di essere molto chiari nello stabilire condizioni e limiti, onde evitare di ritrovarvi in condizioni in cui vi sobbarcate una quantità di lavoro fuori misura. Intanto anche in amore sembra muoversi qualcosa, e le fluttuazioni emozionali di questa settimana potrebbero culminare in un gioco seduttivo che vi piacerà non poco, anche se non è del tutto chiaro.

SAGITTARIO

Una dolce settimana per voi Sagittario, allietata da una bella Venere in trigono che vi aiuterà a gestire bene sentimenti ed emozioni, ed ecco che sarete imbattibili nel quotidiano con un sorriso e un’allegria che disarmerà chiunque. Bene per le passioni e per il rapporto di coppia, il partner vi pregherà di non concentrarvi sulle grandi imprese, ma di gestire al meglio le piacevolezze di ogni giorno. Pensare di nuovo a un viaggio è possibile, solo la Luna e i suoi umori saranno dispettosi a tratti, ma nulla che non si possa risolvere in una risata con chi amate.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno è una settimana incentrata sulle attitudini del vostro carattere, della vostra realtà. La Luna, infatti, inaugura un ritrovato senso della comunicazione sia affettiva che decisionista, e vi farà esprimere al meglio su tante faccende che riguardano il vostro cuore, il vostro essere fermi e franchi su ciò che volete o no. Al lavoro è tempo di decisioni forti, anche di alcuni no che saranno necessari per garantire la vostra realtà e sicurezza. Non rischiate dove non vi sentite a vostro agio. Una proposta affettiva, invece, andrà valutata bene, mentre saranno da rifiutare le richieste pressanti al lavoro.

ACQUARIO

Una settimana bellissima per voi Acquario, visto che i ghiacci si sono infine sciolti e carezzare idee che hanno a che fare con l’amore e la passione sarà molto più gradevole. Stanchi di correre dappertutto, ecco che i pianeti morbidi come la Luna e Venere vi indurranno a prendere tutto un po’ alla leggera, senza troppa ansia, e a fare un passo alla vota verso la vostra serenità. Ci sono condizioni nuove, progetti nuovi e dinamiche che sembrano darvi tutto l’agio possibile che vi siete guadagnati, quindi adesso non avete che da procedere con il vostro tempo, fantasia e stile. Grandi soddisfazioni al lavoro.

PESCI

Una settimana di sgombro per voi Pesci, che state assaporando di nuovo la possibilità di essere più leggeri e disincantati. Ora che Venere è andata via e che, tra poche settimane, anche Saturno lo farà, sentite molto meno il peso degli impegni e dei pensieri. Questa settimana non sarà solo leggera, ma vi darà lo spazio necessario per ordinare i pensieri, fare valutazioni importanti e, se è il caso, cambiare strategia al lavoro di fronte a evidenti risultati o valutare un cambio evolutivo per voi vantaggioso.