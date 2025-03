L’esordio, vincente, del 17enne palermitano Federico Cinà nel tennis dei grandi

Foto pagina Instagram Federico Cinà

Esordio con vittoria, a 17 anni e undici mesi, in uno dei tornei più prestigiosi del circuito master 1000. Prima di lui un’impresa simile era riuscita, a 17 anni e otto mesi, a Jannik Sinner. Il tennista Federico Cinà entra dalla porta principale nel mondo dei grandi della racchetta. Originario di Palermo, il siciliano ha battuto nel torneo di Miami, nei 64esimi di finale, l’avversario argentino Francisco Comesana (numero 67 del ranking). Adesso Cinà – che è entrato nel tabellone del torneo grazie a una wild card concessa dall’organizzazione – nel turno successivo dovrà vedersela con il numero 15 al mondo, il bulgaro Grigor Dimitrov, vincitore dell’edizione 2024 di questo torneo. ‭«Sono stremato ma felicissimo. Ho iniziato la partita molto bene e in fiducia. Poi mi sono fatto recuperare ma sono stato bravo nei momenti importanti a venir fuori. Ho avuto il match point ma ho avuto un po’ di crampi e alla fine facevo fatica a muovermi. Sono riuscito a rimane lì e l’ho chiusa al tie-break», ha raccontato Cinà al termina della partita ai microfoni di Sky Sport.

Cinà è allenato dal padre e ha iniziato a giocare a tennis a Palermo all’età di tre anni. Tifoso della squadra di calcio locale predilige il rovescio e ha nelle superfici dure il suo terreno ideale. Il suo idolo però non è Sinner ma Novak Djokovic. Un sogno nel cassetto? Vincere il torneo di Wimbledon. Finora, però, nessun tennista italiano ha vinto in singolo questa competizione. A livello giovanile i risultati di Cinà più notevoli sono stati la semifinale in singolare agli US Open under 18 del 2023 e la finale in doppio al Roland Garros Junior del 2024. Per lui il cammino tra i grandi è solo all’inizio nonostante in queste ore siano in tanti a paragonarlo a tennisti di successo.