Chi sono le vittime della sparatoria a Monreale. Indagini dei carabinieri

Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 25 anni. Sono i nomi delle vittime della sparatoria avvenuta la notte scorsa a Monreale, in provincia di Palermo. Chi ha sparato non è stato ancora identificato ma, secondo le prime informazioni, le forze dell’ordine sarebbero sulle tracce di due giovani, a quanto pare originari di Palermo. Dietro il fatto di sangue ci sarebbe una lite per futili motivi, avvenuta in via Salvo D’Acquisto, davanti al lounge bar cafè 365, non distante da piazza Duomo. Turdo e Pirozzo sono stati i primi a morire, subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico, mentre Miceli è deceduto alcune ore dopo proprio all’ospedale Civico del capoluogo. Ci sono altre due persone ferite ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Si tratta di un 33enne e di un 16enne. Le tre vittime a quanto pare appartenevano alla stessa comitiva di amici. I carabinieri hanno sentito diverse persone e si stanno acquisendo le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. A coordinare le indagini è la procura di Palermo.

Intanto per le prossime ore è stata convocata una giunta straordinaria dal sindaco Alberto Arcidiacono. Con ogni probabilità si deciderà di sospendere i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, giunti all’edizione numero 399. Il programma si è aperto il 26 aprile con gli ultimi eventi previsti per sabato 10 maggio con la processione del venerato simulacro. «Siamo dinanzi a una tragedia senza precedenti. Vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Questo è il momento di raccoglierci in preghiera e di dare conforto alle famiglie. La città piange questi giovani», ha commentato il primo cittadino. Sui social intanto sono diversi i messaggi di cordoglio per ricordare le vittime.