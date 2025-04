Monreale, si aggrava il bilancio dopo la lite con sparatoria. Salgono a tre le vittime

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta la notte scorsa a Monreale, in provincia di Palermo. Un terzo ragazzo di 26 anni – Andrea Miceli – secondo quanto diffuso dall’agenzia di stampa Adnkronos, è deceduto dopo essere stato ricoverato all’ospedale Civico del capoluogo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Le altre due vittime sono il 23enne Salvatore Turdo e il 26enne Massimo Pirozzo. I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma, secondo quanto emerso, tutto sarebbe nato al margine di una lite per futili motivi, avvenuta davanti a una pizzeria in via Salvo D’Acquisto, non lontano dalla centrale piazza Duomo. Qualcuno ha impugnato una pistola e ha sparato. Gli altri feriti hanno 33 anni e 16 anni. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e gli investigatori hanno sentito diverse persone. I sospetti dei carabinieri si concentrano in particolare su due ragazzi, arrivate con ogni probabilità da Palermo, per trascorrere la serata a Monreale. I due sarebbero arrivati già armati.