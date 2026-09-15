All’aeroporto di Catania voli sospesi fino alle 22 di stasera

Foto di L'Etna su Facebook

La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica dell’Etna in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3.

Voli sospesi all’aeroporto di Catania

Prosegue pertanto la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all’aeroporto di Catania fino alle 22 di oggi 15 settembre. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.