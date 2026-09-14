Foto di Dario De Luca

Guerra di mafia a Catania: il «tradimento di Oreste», tra cambi di donne e clan

14/09/2026 di , Tempo di lettura 3 min

Una guerra di mafia per il controllo della piazza di spaccio di Piano Tavola e il tentativo di impedire il passaggio definitivo di un uomo dal gruppo criminale di Monte Po a quello dei Cursoti Milanesi. Sono alcuni dei retroscena della sparatoria avvenuta lo scorso 23 agosto a Motta Sant’Anastasia. Fatti che hanno portato a nove arresti e che confermano come la tensione tra le cosche sia spesso oltre la soglia di sicurezza a Catania, dive da tre anni si spara quasi senza interruzioni. Per il controllo delle piazze di spaccio di droga, i debiti per gli stupefacenti non saldati, le estorsioni. Ma anche per i cambi di casacca, con conseguenti vendette. Spesso sono queste le motivazioni che spingono truppe di giovanissimi a impugnare pistole e mitragliatori.

La tensione tra clan e il feudo degli Strano

La sparatoria avvenuta a Motta Sant’Anastasia non è un fatto isolato, ma rimanda a precise dinamiche mafiose del capoluogo etneo. A scontrarsi sono stati due gruppi legati a storiche compagini della mafia di Catania: da un lato una squadra dei Cursoti Milanesi e dall’altro una frangia che ha la sua base nel quartiere Monte Po. Un tempo storico avamposto dei Santapaola, poi passato – con ampi margini di autonomia – in mano al clan Capello. Il rione, all’ingresso occidentale della città, è un avamposto della famiglia Strano, guidata dai fratelli Mario, Claudio, Alessandro e Marco. Gli affari mafiosi nel quartiere non sono legati soltanto allo spaccio di stupefacenti, ma anche alle estorsioni ai danni delle attività commerciali della zona e dei Comuni limitrofi.

La pistolettata contro il chiosco sfuggita alle cronache

Nell’ordinanza sui fatti del 23 agosto c’è un riferimento a una sparatoria che non è stata censita dalle cronache. Il 25 agosto, due giorni dopo i fatti di Motta Sant’Anastasia, qualcuno avrebbe sparato almeno un colpo di pistola contro un chiosco di Monte Po. Attività commerciale dove lavorerebbe la sorella del 31enne Kevin Giglio, primo tra i fermati per la sparatoria nel Comune della provincia etnea. Quest’ultimo, insieme ad altri complici, si sarebbe messo «lì in piazza – diceva la madre intercettata – ad aspettare che gli sparano addosso. Si sono ammazzati perché Monte Po vuole prendersi Piano Tavola e non vogliono che loro si prendono Oreste». Il 26 agosto i carabinieri intervengono in via Leonardo Vigo e le telecamere immortalano il fuggi fuggi di numerose persone armate. Ultima istantanee prima dei provvedimenti di fermo.

Il passaggio di «Oreste»: cambi di donne e di clan

Il nome da cerchiare in rosso in questa storia è proprio quello di un certo «Oreste». E non solo perché viene più volte citato nelle carte dell’inchiesta, nonostante non sia stato arrestato né, al momento, risulti indagato. Il giovane, infatti, sarebbe stato legato sentimentalmente prima a una donna e, poi, a una delle figlie dei fratelli Strano. «Si è sistemato la casa a Valcorrente – si legge in un dialogo intercettato –. Ha lasciato a quella e se n’è tornato con sua moglie qua. E non solo. Se n’è andato anche da loro ed è passato con i milanesi. Perciò quelli lo vogliono ammazzare, quelli di Monte Po».

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