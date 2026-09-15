Catania, aggredisce la convivente con pugni alla schiena: arrestato un 51enne

15/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Afferrata per i capelli e aggredita con pugni alla schiena. La donna ha denunciato il compagno. La polizia ha arrestato un catanese di 51 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della convivente. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra volanti, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la donna al culmine di una lite, avvenuta all’interno della loro abitazione.

L’aggressione con i pugni alla schiena

Per le ferite riportate, la donna si è recata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco per ricevere le cure del caso. Con lei anche il convivente che sarebbe rimasto nei corridoi della struttura sanitaria fino all’arrivo dei poliziotti. Gli agenti nel frattempo sono arrivati in ospedale a seguito della richiesta d’aiuto della stessa donna. Agli agenti della questura la donna ha riferito di essere stata brutalmente aggredita in casa dal 51enne, che l’avrebbe afferrata dai capelli per poi scaraventarla a terra, colpendola con pugni alle braccia e alla schiena.

L’arresto del 51enne

Sono stati acquisiti anche degli elementi utili per poter avviare le ricerche dell’uomo, che è stato notato in viale Biagio Pecorino. I poliziotti lo hanno fermato, identificato e accompagnato negli uffici di polizia. Lì, al termine degli adempimenti di rito e dopo la formalizzazione della denuncia da parte della donna, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Informato il pubblico ministero di turno presso il tribunale di Catania, l’uomo è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

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