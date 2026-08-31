Oroscopo del mese di settembre 2026

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e mediatrice, mentre la passione non chiederà il permesso per sconvolgere alcuni segni zodiacali. Si prosegue il 22 settembre, con l’equinozio d’autunno: saremo in Bilancia, in una nuova stagione zodiacale che tenderà a privilegiare la riflessione e i progetti. La Luna si compirà piena in Ariete il 26 settembre, dando nuovi input a tutto lo zodiaco. E, per finire, giorno 27 Marte entra in Cancro, finendo di rendere tesa la comunicazione dei Gemelli e degli altri segni d’aria. Buon settembre ai dodici dalla nostra rubrica astrologica.

Ariete

Settembre entra, per voi Ariete, in maniera un po’ routinaria e con un senso della riprogrammazione non solo al lavoro ma in più ambiti della vita. Giorno 26 toccherete il culmine, con una splendida Luna piena nei vostri gradi zodiacali che rinascono letteralmente. In barba all’opposizione del Sole che, invece di togliervi energia, vi fa esprimere vigorosamente. Preparandovi a un riscatto personale e professionale veramente molto ambizioso. Sia al lavoro che in amore vi sentirete vincenti e realizzati.

Toro

Se avete ancora dubbi sulle scelte fatte, per voi Toro settembre 2026 vede un oroscopo di conferme e certezze. Che si consolidano verso qualcosa di veramente importante. Al lavoro le decisioni si riveleranno giuste. E un piano economico nuovo vi aiuterà a fare del vostro meglio per concludere bene dei progetti familiari a cui tenete tanto. Sarà solo Venere in Scorpione a crearvi insicurezze. E una Luna che potrebbe spingervi a considerazioni un po’ troppo avventate, basate su elementi effimeri.

Gemelli

Finalmente settembre 2026 libera voi Gemelli da una serie di imbarazzi e incomprensioni, con un oroscopo che abbandona i salti in cerca di qualcosa di stabile. Mercurio, da giorno 10, finalmente si libera in un moto a vostro favore e voi tornate a usare la comunicazione in maniera adeguata. Ma sarà soprattutto l’uscita di Marte dal vostro segno, giorno 27, a farvi tirare un sospiro di sollievo. Rendendovi un po’ più saldi e meno nervosi, e facendovi sentire anche meno giudicati. Venere, per buona parte del mese, vi chiede di più nella coppia.

Cancro

I Cancro salutano settembre con una valutazione serena, in quanto i sogni romantici sembrano avere terreno fertile e le proposte lavorative saranno importantissime. Le prime settimane potreste sentirvi sotto pressione, per una risposta che dovete dare o ricevere, oppure per una scadenza che vi libera da qualcosa e vi inserisce subito in altro. Il vostro cielo subirà una grande spinta propulsiva giorno 27, quando Marte entrerà nel vostro segno zodiacale e vi darà un’energia pazzesca. Di cui avevate bisogno per rendervi dinamici quanto basta a lavoro, più sicuri di voi e pronti a vivere una passione sfrenata.

Leone

Nessuno come voi Leone, nello zodiaco, interpreterà il significato di ripartenza di settembre. A cavallo di un Giove fulgido e innovativo, ecco che migrate verso qualcosa di evolutivo, ampio e forte. Al lavoro diverrete l’elemento centrale di tanti crocevia a cui farete capo. Ricomincia anche una vita sociale a lungo abbandonata, che vi motiverà non poco. Tra vecchi amici da rivedere, nuovi rapporti consolidati e la sicurezza di riuscire a svolgere la vostra vita con i mezzi e le risorse, che non vi preoccupano né vi faranno più difetto. Qualche bega legale da risolvere in giornata verso la prima quindicina del mese.

Vergine

Settembre è il vostro mese. E voi Vergine, che avete pianificato a lungo, sarete i protagonisti di qualcosa di unico: non sarà solo il vostro compleanno, ma uno stacco epocale. In questo settembre 2026, infatti, l’oroscopo prepara svolte di vita e sentimentali, mentre il lavoro apre delle possibilità non inaspettate. Ma sorprendentemente grandi rispetto alle vostre aspettative. L’ambizione che da sempre rifuggite adesso assume un significato nuovo. Consapevoli di quanto finora avete fatto, si creano le basi per una realizzazione della vostra vita a tutto campo.

Bilancia

A dare una mano nel cielo di settembre a voi Bilancia, arriva con i suoi calzari alati Mercurio, che vi ridona sprint comunicativo e capacità di esternare ciò che avete incubato per mesi. Vi sentirete più eticamente liberi di decidere per voi stessi e con Venere, che lascia il vostro cielo giorno 10, anche pronti a tutto. Persino a mollare rapporti che ritenete improduttivi e senza possibilità di evoluzione. Non sembrate avere dubbi su come muovervi al lavoro, dato che avete stretto le maglie su qualcosa che volete assolutamente portare a termine. E che vi metterà nelle condizioni di dipendere il meno possibile.

Scorpione

Settembre è galeotto per lo Scorpione, accogliendo tra i suoi gradi zodiacali la bella Venere. Che, con la sua grazia avrà, molto da dire e stimolare. Aiutandovi a coronare un bellissimo sogno d’amore e a sentirvi sicuri che siete amati e che state amando per davvero. Niente vi fermerà e sarà un autunno in cui riprenderete sorriso e voglia di essere leggeri. Al lavoro si preparano già dei progetti importanti, che vedranno il loro svolgimento a ottobre, ma che esigeranno a settembre un’adeguata preparazione.

Sagittario

Stimolati da Giove, il vostro pianeta ospite nel segno del Leone, ecco che voi Sagittario, a settembre, entrate in una vera e propria fase operativa. Che vi darà modo di spendervi su tutto ciò che avete covato per tanto tempo. Partorirete una mole di lavoro significativa, sistemerete burocraticamente qualcosa di importante e, finalmente, sarete liberi di essere voi stessi incontro alla vostra nuova avventura. In amore, forse, il partner esigerà una maggiora attenzione da voi. Proprio per compensare i mesi in cui i vostri sogni hanno sovrastato un po’ tutto e tutti. Una buona notizia arriva giorno 27, quando Marte finalmente non sarà più in opposizione.

Capricorno

Settembre inizia bene e anche allegramente per voi Capricorno, che fino a giorno 22 godrete dell’appoggio del Sole. L’ultima decade del mese, però, si rende più complessa. Poiché rischierete di caricare un po’ troppo il lavoro e nutrire nel rapporto di coppia una serie di aspettative che non sempre potrebbero trovare riscontro. Non mettete, quindi, a dura prova i rapporti che hanno dimostrato di essere già solidi e sereni. Preferite, piuttosto, dedicarvi con calma e costanza alle cose a cui tenete, scindendo bene i piani affettivi da quelli pratici.

Acquario

Settembre 2026 sarà, per voi Acquario, un mese di transiti difficili ma che l’oroscopo segnala come assolutamente necessari. Inizia Venere, che scivola in Scorpione ed esige da voi la consapevolezza di ciò che fate. Forse deciderete di eliminare rapporti con persone che non risultano armoniche e vi fanno sentire un po’ usati. Al lavoro avrete bisogno di dimostrare amor proprio e non sottostare a condizioni immobili e poco evolutive. Poiché sentite il bisogno di nuovi stimoli. Niente chiacchiere: agite in maniera selettiva e chiara. Settembre vi consiglia di non fare vostre le battaglie che dovrebbero portare avanti i diretti interessati.

Pesci

Settembre, per voi Pesci, è il mese che vi fa vedere come in uno specchio, nelle condizioni di essere quanto più sereni possibile con le scelte tra voi e gli altri. Nel rapporto di coppia dovrete aggiustare un po’ di cose e, soprattutto, confrontarvi. Sarà il lavoro un po’ più complesso da gestire, poiché non sarete sicuri delle scelte fatte, se non quando vi troverete davanti alla pratica. Quindi è inutile agitarsi. Settembre, inoltre, vi darà delle risposte in proporzione a come vi siete mossi nell’ultimo anno. E potreste prendere spunto per non ricadere negli errori che si riveleranno.