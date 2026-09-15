Messina, lavoratori in nero e irregolarità igienico-sanitarie in un ristorante

15/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Cinque lavoratori in nero scoperti in un ristorante a Messina. Le verifiche, nei giorni scorsi, sono state fatte nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di regolarità e sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno eseguito una serie di controlli nei ristoranti del territorio, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catania e del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Messina.

Non solo lavoratori in nero nel ristorante di Messina

Al termine delle verifiche, gli operanti hanno riscontrato numerose irregolarità, che hanno portato al
deferimento in stato di libertà del titolare di un ristorante. In particolare, sono state contestate violazioni in ordine alla mancanza dei requisiti igienici generali dei locali. Ma anche per l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp. Sul fronte della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sono emerse irregolarità relative alla mancata sottoposizione dei dipendenti alle visite mediche preventive. E pure all’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e all’assenza di estintori idonei. Contestualmente è stata riscontrata anche la presenza di cinque lavoratori in nero.

Le multe e la sospensione

Al termine delle verifiche, al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative e
penali per un importo complessivo di circa 100mila euro. Nel frattempo, è stata disposta la sospensione
immediata dell’esercizio fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla regolarizzazione di tutte le posizioni lavorative e di sicurezza.

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