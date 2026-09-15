Spari contro un’auto a Paternò: in carcere un 25enne

Spari contro un’auto a Paternò, in provincia di Catania. La procura distrettuale di Catania ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere per un 25enne paternese. In relazione alla commissione di un danneggiamento di un’auto mediante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco perpetrata a giugno a Paternò. Nell’ambito di un’attività investigativa svolta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Paternò.

Le risultanze investigative hanno infatti permesso di identificare nel 25enne colui che, nella notte dell’1 giugno, avrebbe condotto per le vie cittadine – con a bordo un complice – il motociclo utilizzato per raggiungere il punto di fuoco. Lì il secondo uomo, in corso di completa identificazione, ha poi esploso gli spari con un’auto a Paternò.

Le dichiarazioni di un testimone e le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie del paese hanno permesso di orientare le indagini. Consentendo di ricostruire la dinamica dei fatti e

individuarne uno dei presunti autori. Nei suoi confronti è stato richiesto un provvedimento custodiale, concesso dal gip con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Poi eseguita dai carabinieri della sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Paternò.