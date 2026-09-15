Etna, voli sospesi all’aeroporto di Catania fino alle 14.30

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Prosegue la sospensione delle attività dei voli in arrivo e in partenza all’aeroporto di Catania fino alle 14.30 di oggi 15 settembre. Lo comunica la Sac, la società di gestione dello scalo etneo. La misura è necessaria ancora a causa dell’emissione di cenere vulcanica dell’Etna in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota.

Voli sospesi all’aeroporto di Catania per la cenere dell’Etna

Per questo motivo è stata disposta la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3. L’annuncio di ieri sera aveva sospeso le attività di volo fino alle 10.30 di questa mattina. Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.