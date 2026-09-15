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Le dosi di crack negli slip, arrestato un 22enne a Catania

15/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia ha arrestato un giovane catanese di 22 anni sorpreso in sella a uno scooter con svariate dosi di crack, che aveva nascosto negli slip.

Le dosi di crack nascoste negli slip

Il 22enne è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania, nei pressi di via Ignazio Castone, per un controllo di routine legato alla verifica dell’osservanza delle norme del Codice della strada. Una volta esibiti i documenti, il giovane ha tenuto un atteggiamento particolarmente strano che ha destato non pochi sospetti nei poliziotti. Per questo è stato perquisito e dai pantaloni gli sono scivolate diverse dosi di crack che aveva cercato di nascondere negli slip. Oltre alla droga, è stata recuperata e sequestrata la somma di 340 euro in contanti.

L’arresto

Per compiere ulteriori accertamenti, l’uomo è stato condotto negli uffici di polizia dove è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, il giovane è stato portato nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

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