Vittoria: sconto di 100 euro sulla Tari per chi adotta un cane

A Vittoria, nel ragusano, chi adotta un cane randagio può usufruire della riduzione della Tari fino a 100 euro. L’iniziativa è stata avviata dalla giunta comunale che con la delibera 321 del 4 luglio scorso ha deciso l’iniziativa che «unisce il rispetto per gli animali al sostegno concreto alle famiglie: la riduzione di 100 euro può essere applicata per un numero massimo di due cani per famiglia con uno sgravio di 200 euro complessivi per l’anno in corso». L’assessore al benessere animale, Cesare Campailla ha detto: «Vogliamo incentivare i cittadini a offrire una casa e una famiglia agli amici a quattro zampe che vivono nel nostro canile, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della tutela degli animali».