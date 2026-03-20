Vittoria, incidente mortale sulla statale 115: una vittima

Incidente mortale sulla strada statale 115 Sud occidentale sicula, all’altezza di Vittoria, nel Ragusano. Il bilancio del sinistro, che ha coinvolto due veicoli, è di una vittima. La strada è al momento chiusa, in entrambe le direzioni, per permettere i rilievi e il ripristino delle condizioni di viabilità. Sul posto, le forze dell’ordine e alcune squadre dell’Anas. L’incidente segna dodici ore nere per le strade del Ragusano. Dove ieri, sulla provinciale 46 Ispica-Pozzallo, ha perso la vita un camionista di 66 anni. Il guidatore, dopo essersi scontrato con un’auto, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada.