La vittima denuncia e l’ex finisce ai domiciliari, violenze e maltrattamenti a Stazzo

Foto generata con IA

Violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. La polizia di Acireale ha arrestato un uomo di 46 anni che non si era rassegnato alla ferma volontà della donna di porre fine alla relazione e avrebbe continuato a tormentarla. La vittima avrebbe messo in conto persino di andare via da Acireale per potere ricominciare a vivere. Nonostante questo avrebbe accettato di rivedere l’ex compagno, recandosi nella sua abitazione, nella frazione marinara di Stazzo.

Qui il 46enne l’avrebbe chiusa in camera, sottoponendola per ore ad atti di violenza fisica e pretendendo rapporti sessuali. La donna sarebbe riuscita a riappropriarsi del cellulare e ad avvisare un’amica, intervenuta in suo soccorso. Dopo ha deciso di rivolgersi alla polizia. I medici del Pronto soccorso hanno riscontrato escoriazioni, abrasioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo. Nel frattempo, i poliziotti hanno avviato le indagini, anche analizzando il contenuto delle chat tra i due da cui è risultato che l’uomo ha tormentato la donna, con un comportamento morboso e persecutorio. Il 46enne, in passato, era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie e a suo carico era stato emesso il provvedimento di ammonimento del questore. Rintracciato nella sua abitazione, i poliziotti lo hanno arrestato e trasferito in carcere, a Catania. Il gip ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo ai domiciliari con braccialetto elettronico.