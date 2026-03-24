Foto di Vigili del fuoco Ragusa

Violenta grandinata in provincia di Ragusa, chiusa la strada provinciale 10

24/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una violenta grandinata si è abbattuta questo pomeriggio lungo la strada provinciale 10, all’incrocio incrocio Monterosso-Chiaramonte, in provincia di Ragusa. Secondo quanto comunicato alla stampa la strada è attualmente chiusa al transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa che si stanno adoperando per soccorrere gli automobilisti rimasti in panne. Lungo l’arteria si è in attesa che i mezzi della provincia provvedano al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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