Minaccia e tormenta la ex convivente e le vieta di uscire di casa, per questo un 45enne è stato arrestato a Catania. «Non uscire più di casa. Questa volta butto giù la porta e ti macino la testa». È solo una delle minacce che un 45enne avrebbe ripetuto più volte all’ex convivente, dopo la fine della loro relazione. Una minaccia che l’uomo avrebbe pronunciato anche al culmine dell’ultimo episodio di violenza.

Vieta alla ex di uscire di casa a Catania

Stanca di subire soprusi e vessazioni, la donna ha chiesto aiuto alla polizia. E ha denunciato le condotte persecutorie dell’ex convivente. Comportamenti che l’uomo avrebbe cominciato a mettere in atto sin dall’inizio dell’anno, quando la vittima aveva scelto di interrompere il loro rapporto. Una rottura che sarebbe arrivata anche proprio a causa degli atteggiamenti morbosi e ossessivi da parte dell’uomo.

La denuncia della vittima

Ai poliziotti la donna ha raccontato dei diversi episodi in cui sarebbe stata minacciata dall’ex, anche per futili motivi. Per esempio, dopo avere pubblicato foto o altri contenuti sui social network. Secondo quanto emerso, infatti, il 45enne avrebbe monitorato costantemente i profili social della donna, intimandole più volte di eliminare immediatamente i contenuti condivisi con gli altri utenti. Dalle parole, l’uomo sarebbe passato alle mani. Ripetutamente avrebbe colpito l’ex compagna alla schiena, anche davanti alla loro figlia minorenne, dopo avere staccato i cavi del contatore elettrico di casa.

«Ti macino tutta, non uscire più di casa»

Nonostante il provvedimento dell’ammonimento e le misure cautelari disposte a suo carico, l’uomo avrebbe continuato a tormentare la sua ex compagna nel tentativo di convincerla a riallacciare la relazione. L’ultimo contatto sarebbe avvenuto pochi giorni prima, quando avrebbe contattato telefonicamente l’ex per minacciarla di morte. La vittima ha riferito ai poliziotti le parole utilizzate dall’uomo: «Se ti voglio prendere e scannare, lo faccio dove voglio io. Questa volta vengo a casa butto giù la porta e ti macino la testa. Ti macino tutta, non uscire più di casa». Parole con cui l’uomo vieta di uscire di casa alla ex a Catania.

L’arresto

Terrorizzata dalle gravi minacce, la donna ha contattato i poliziotti. Gli agenti, ravvisando un serio e concreto pericolo per l’incolumità della vittima, sono intervenuti per metterla in sicurezza. Scattate le ricerche dell’uomo, i poliziotti sono riusciti a individuarlo nel quartiere Picanello di Catania, proprio nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna. Bloccato, il 45enne è stato arrestato per atti persecutori. Dopo gli adempimenti di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere.