Minaccia di morte e aggredisce il nuovo compagno della ex: arrestato un51enne a Catania

Prima le minacce di morte e il tentativo di aggressione. Poi l’appostamento sotto casa. Che fa scattare la paura per la chiamata al numero unico di emergenza 112. A telefonare è un uomo che racconta agli agenti di trovarsi in casa sua, in via Plebiscito, a Catania, e di aver notato, fuori dalla sua abitazione, l’ex compagno della sua attuale convivente, un pregiudicato di 51 anni. Lo stesso che, nell’ultimo periodo, lo avrebbe spesso minacciato di morte, arrivando pure, in compagnia di altre quattro persone, ad aggredirlo armato di un coltello e, un’altra volta, a incitare il proprio figlio a sfondare il cancello condominiale della vittima con la propria auto. Così impaurito da non sentirsi sicuro a uscire di casa neanche per andare a denunciare, la vittima è stata accompagnata in questura dagli agenti per formalizzare la denuncia. La polizia, intanto, è andata alla ricerca dello stalker, trovando e arrestandolo nella sua casa nel quartiere Librino. L’uomo è adesso nel carcere di piazza Lanza.