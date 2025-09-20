Picchiato un venditore ambulante disabile del Bangladesh nel Palermitano: in carcere due minorenni

20/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso nei confronti di un venditore ambulante originario del Bangladesh. Sono questi i reati per cui sono finiti in carcere due minorenni della provincia di Palermo accusa di fare parte del gruppo che ha aggredito l’uomo a Trabia, nel Palermitano. Sono stati i carabinieri a dare esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni, su richiesta della procura, nell’istituto di pena minorile per i due che non sono ancora maggiorenni.

La vicenda risale al mese di marzo, quando un indifeso venditore ambulante è stato brutalmente aggredito da un gruppo di cinque ragazzi alla stazione ferroviaria di Trabia. La vittima, già affetta da disabilità, venne picchiata con calci e pugni al volto riportando la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. Dopo l’aggressione, il gruppo era riuscito a fuggire ma i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due giovani – entrambi minorenni – un 16enne e un 17enne già noti alle forze dell’ordine. Entrambi sono stati portati nell’istituto di pena minorile Malaspina di Palermo.

