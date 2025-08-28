Picchia venditore ambulante del Bangladesh. Arrestato un 19enne a Trabia

Foto di Dario De Luca

Un arresto per la violenta aggressione avvenuta a marzo ai danni di un ragazzo del Bangladesh, 19enne e venditore ambulante, colpito da calci e pugni da un gruppo di cinque coetanei. I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, coordinati dalla procura termitana, hanno eseguito il fermo di un 19enne di Bagheria, identificato come uno degli autori. L’episodio si è verificato a Trabia, in provincia di Palermo. La vittima, che vive con una disabilità, fu accerchiata e aggredita con estrema violenza: calci e pugni che provocarono la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. Dopo l’aggressione con rapina, i cinque si diedero alla fuga.

Le indagini hanno preso corpo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate dal Comune di Trabia, che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire la dinamica e risalire all’identità di uno dei responsabili. Il 19enne arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.