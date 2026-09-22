Variazioni di bilancio all’Ars: la controffensiva del Pd in un piano da 330 milioni

Foto pagina Facebook Michele Catanzaro

Clima politico sempre più rovente a Palazzo dei Normanni, con l’avvicinarsi della sessione d’aula dedicata al ddl sulle variazioni di bilancio. In risposta ai ritardi della gestione della maggioranza di centrodestra durante i mesi estivi, il gruppo parlamentare del Partito democratico all’Ars lancia la controffensiva programmatica. Un Piano straordinario per la Sicilia per non lasciare indietro nessuno: 120 emendamenti (oltre ad alcune proposte soppressive) da 330 milioni di euro. Una contro-manovra presentata oggi dal capogruppo dem, Michele Catanzaro, insieme ai deputati del gruppo.

L’attacco alla giunta Schifani: «Sicilia in ostaggio»

Il cuore politico dell’intervento di Michele Catanzaro è rivolto al presidente della Regione, Renato Schifani. Il cui governo, nella ricostruzione del Pd, avrebbe avuto tutte le condizioni per approvare le variazioni di bilancio prima della pausa estiva. Consentendo di immettere liquidità nei territori e affrontare le emergenze stagionali: dagli incendi alla crisi idrica. E invece, denuncia il capogruppo dem, «siamo arrivati a settembre con la manovra ferma in commissione Bilancio – attacca Catanzaro -. Un mero calcolo personale di Schifani per ottenere un salvacondotto in vista della ricandidatura». Tenendo «in ostaggio la Sicilia e i suoi conti», tra gli scontri interni alla maggioranza. «Questo governo dovrebbe togliere il disturbo», riassume Catanzaro.

La struttura del piano da 330 milioni

Entrando nel dettaglio contabile, la proposta del Partito democratico mobilita una massa finanziaria complessiva di 330 milioni di euro distribuita sul triennio 2026-2028. L’architettura finanziaria ideata dai tecnici e dai parlamentari del gruppo prevede una forte concentrazione delle risorse sull’anno in corso, con un impegno di 161,7 milioni di euro per il 2026. Seguito da uno stanziamento strutturale di 83,7 milioni di euro all’anno per il biennio 2027-2028. L’impostazione vuole coniugare interventi d’emergenza a copertura immediata con misure di medio periodo per rafforzare la rete di protezione sociale e la tenuta economica delle imprese. Sette i punti chiave: sanità; sicurezza e contrasto alla criminalità; agricoltura e pesca; imprese e sostegno energetico; politiche sociali e disabilità; istruzione e diritto allo studio; promozione della cultura della pace e isole minori.

Sanità e welfare: tra liste d’attesa ed esenzione ticket

Il primo pilastro del piano riguarda la sanità pubblica e i servizi d’assistenza, con finanziamenti specifici destinati all’abbattimento delle liste d’attesa negli ospedali e nelle Asp dell’Isola. A cui affiancare un intervento a lungo termine sul piano dell’equità sociale: un fondo da 25 milioni all’anno, dal 2027, per garantire l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per chi ha redditi bassi. Sul versante delle politiche sociali e della scuola, il Pd propone stanziamenti mirati: 20 milioni all’anno per il potenziamento dei centri socio-educativi per l’autismo, altri 12 milioni per i contributi all’affitto per le famiglie morose incolpevoli e un incremento delle risorse regionali per la fornitura dei libri di testo e per l’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità.

Aiuti all’economia: dal caro energia all’agricoltura

Il secondo blocco strategico punta al sostegno del sistema produttivo e del mondo agricolo. Per contrastare l’impatto del caro energia, il pacchetto dem propone di stanziare 30 milioni a beneficio delle microimprese siciliane con contributi a fondo perduto sui consumi energetici. In ambito agricolo e agroalimentare, il piano prevede 50 milioni per il 2026 a favore dei produttori di grano – colpiti da siccità e crollo dei prezzi di vendita – 25 milioni all’anno per la distillazione di crisi, trasformando le eccedenze della filiera vitivinicola in alcool a uso industriale o energetico. Sul fronte della sicurezza, infine, e del contrasto alla criminalità organizzata, vengono previsti 1 milione per le imprese vittime di racket ed estorsioni e 2 milioni ai Comuni siciliani per installare e potenziare gli impianti di videosorveglianza.

Diritti aiuti per universitari e partorienti delle isole minori

Particolare attenzione viene dedicata ai giovani, agli studenti universitari e alle comunità in marginalità geografica. Per incentivare il diritto allo studio e contrastare lo spopolamento giovanile, la proposta dem prevede il trasporto pubblico gratuito per gli studenti universitari siciliani, con uno stanziamento di 50 milioni nel triennio. Per quanto riguarda le isole minori (Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica), da sempre penalizzate dai costi della continuità territoriale e dalla carenza di servizi essenziali, il Pd propone due interventi specifici. Dalla creazione di un fondo per la carta carburante – per il trasporto di merci e persone – all’istituzione di contributi economici straordinari per le partorienti. Costrette a trasferirsi altrove con settimane di anticipo per l’assenza di punti nascita negli arcipelaghi.

La strategia d’aula: no al Fondo marchette

Nel corso della conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, Catanzaro ha chiarito quale sarà la condotta d’aula del Partito democratico durante il dibattito sulle variazioni di bilancio. I dem hanno espresso una netta chiusura nei confronti del cosiddetto Fit (Fondo per gli interventi territoriali), strumento spesso adoperato nei maxi-emendamenti d’aula per distribuire finanziamenti a pioggia gestiti dai singoli deputati. Al contempo, il capogruppo del Pd ha escluso il ricorso a un ostruzionismo paralizzante: «Sarebbe un danno per i cittadini – spiega Catanzaro -. Faremo un’opposizione responsabile partendo dalle nostre proposte». Concludendo con un appello al centrodestra per tempi chiari nei lavori parlamentari: «C’è chi parla di approvazione a metà ottobre e chi, come Schifani, punta alla prima settimana -. Si mettano d’accordo, vengano in aula e dimostrino se hanno una visione per questa regione».