Unict, ufficializzati i quattro candidati alla carica di rettore per il sessennio 2025-2031

Foto di Unict

L’università di Catania si prepara a voltare pagina. Sono stati ufficializzati dalla commissione elettorale d’ateneo, presieduta dal decano dei professori ordinari Biagio Ricceri, i nomi dei candidati alla carica di rettore per il mandato 2025-2031. La comunicazione è avvenuta tramite pubblicazione sull’albo telematico. In ordine alfabetico, i candidati sono Salvatore Baglio, ordinario di Misure elettriche ed elettroniche presso il dipartimento di Ingegneria elettrica-elettronica e informatica, Enrico Foti, ordinario di Idraulica al dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, Ida Angela Nicotra, ordinaria di Diritto costituzionale nel dipartimento di Giurisprudenza e Pierfrancesco Veroux, ordinario di Chirurgia vascolare.

La tornata elettorale arriva alla conclusione del mandato del rettore uscente Francesco Priolo, in carica dal settembre 2019, che terminerà il proprio incarico dopo sei anni alla guida dell’ateneo. Come previsto dallo statuto dell’università di Catania, il rettore rappresenta legalmente l’ateneo e ne garantisce l’autonomia scientifica e didattica, la libertà accademica e la correttezza amministrativa. Tra i suoi compiti principali vi sono la proposta del piano triennale, la gestione del bilancio, il coordinamento degli organi collegiali e l’esercizio dell’autorità disciplinare.

Con la ratifica delle candidature, prende ufficialmente il via la campagna elettorale, che comprenderà anche una serie di confronti pubblici tra i candidati. Le assemblee si terranno in diverse sedi dell’ateneo e saranno occasioni fondamentali per presentare i programmi e raccogliere domande e osservazioni da parte della comunità accademica. Le date e i luoghi verranno comunicati nei prossimi giorni.

Il primo turno di votazione si svolgerà lunedì 23 giugno. Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 1.734, così suddivisi: 1357 docenti, 1158 unità di personale tecnico-amministrativo, il cui voto ponderato equivale 272 voti, 95 studenti, rappresentanti negli organi collegiali. Il quorum per l’elezione nei primi tre turni (previsti anche il 26 e il 30 giugno) è fissato a 862 preferenze. Qualora nessun candidato dovesse raggiungerlo, si procederà con un ballottaggio tra i due più votati, previsto per il 3 luglio.