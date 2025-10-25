Palermo, due turisti derubati alla Vucciria: denunciati quattro giovani

25/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Due turisti sono stati derubati alla Vucciria, cuore pulsante della movida palermitana. Le vittime sono state accerchiate da un gruppo di quattro ragazzi, a quanto pare originari del Nord Africa, di età compresa tra i 17 e i 27 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Palermo, i fatti risalgono allo scorso giugno, quando i quattro avevano inizialmente avvicinato i turisti con fare insistente nel tentativo di vendere loro droga. Dopo il rifiuto dei due giovani, il gruppo si era allontanato, ma la situazione è degenerata nel corso della notte.

Il bottino: cellulari e portafogli

I due turisti, provati dall’alcol e in stato di semi-incoscienza, si erano seduti a terra per riprendersi. È stato in quel momento che i quattro aggressori sono tornati alla carica, approfittando della loro vulnerabilità per sottrarre portafogli e cellulari. «I due turisti hanno tentato una reazione, ma le condizioni fisiche compromesse hanno impedito loro di opporsi efficacemente alla rapina», spiegano i carabinieri. Le indagini, scattate subito dopo la denuncia dei turisti derubati alla Vucciria, hanno permesso – grazie alle testimonianze e all’analisi dei video di sorveglianza – di identificare i responsabili, ora denunciati per rapina.

