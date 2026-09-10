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Fibroma di sedici chili

Un fibroma dal peso di circa 16 chili, localizzato nella parete muscolare dell’utero, è stato asportato dall’equipe multidisciplinare ginecologi e chirurghi del presidio ospedaliero di Marsala. La paziente, di 54 anni, era giunta al Pronto soccorso per dolore addominale acuto. I successivi esami hanno mostrato la presenza di voluminosa massa di circa 30 cm, che si estendeva dalla pelvi fino alla regione epi -mesogastrica. Con strutture vascolari tortuose e convolute come da possibile torsione. La donna è stata sottoposta ad intervento chirurgico urgente per la presenza di una torsione dell’utero. C’era già, spiegano i medici, una sofferenza ischemica, ossia una scarsa irrorazione sanguigna dovuta alla torsione vascolare. Al termine di un regolare decorso post operatorio, afferma l’Asp di Trapani, la donna è stata dimessa in buone condizioni cliniche generali.