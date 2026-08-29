Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo nello zodiaco, ma non si stanca di essere misurata e, soprattutto, giudicante. Così che i segni di aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – sembrano un po’ mentalizzare troppo i sentimenti. Tra i segni di fuoco, stimolati dai pianeti, Leone e Sagittario godono di un Giove che amplifica ogni emozione, mentre Ariete, con Saturno e Nettuno, nel segno si concentra più sul lavoro. I segni di acqua sono fibrillanti: il Cancro, soprattutto, sente qualcosa muoversi intorno alla propria realtà; in risalita Scorpione e sempre più emozionati e confusi i Pesci. Ecco l’approfondimento della settimana della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Questa dal 31 agosto vede, per gli Ariete, un oroscopo che sa di assestamento. Mentre al lavoro tornate a dare il massimo, ecco che nell’area sentimentale dovrete riadattare con il partner tempi e impegni, per non perdere l’equilibrio conquistato. Per ciò che riguarda la vostra ambizione, i pianeti stanno già muovendo le fila di qualcosa di grande.

Toro

Per i Toro questa settimana è magnifica, poiché sentite che tutto prolifera in maniera serena. E che potete finalmente riprendere un po’ di rapporto con il vostro fisico, il sonno, la salute e il benessere in generale, dedicandovi a voi stessi. Ottimo in amore, mentre al lavoro arriva una bella proposta.

Gemelli

Per i Gemelli, quello della settimana dal 31 agosto, è un oroscopo un po’ irregolare. Il lavoro, ancora una volta, vi chiede di mutare pelle, ma stavolta i cambiamenti sono dubbiosi e non troppo semplici da seguire. Soprattutto senza i consigli giusti e un’ordine nel costruire. In amore, forse, stavolta siete proprio voi a essere tra le righe. E qualcuno potrebbe chiedervi spiegazioni…

Cancro

Questa settimana dal 31 agosto sarà decisamente movimentata, con balzi al cuore e meravigliosi incontri per i single. E sarà proprio il rosso pianeta delle passioni, Marte, a dare forza a voi Cancro. Il lavoro vi sorprende e mischia un po’ le carte. Mentre in amore, con più complicità, è un momento in cui i progetti da realizzare sembrano fattibili.

Leone

Cullati da Giove, voi Leoni state vivendo un momento in cui piano piano vedete lievitare speranze, aspettative e prospettive. In amore siete molto passionali e voraci di emozioni. Mentre al lavoro vi espandete sempre di più. Diventando non solo cardini solidi, ma timoni di direzioni innovative, che tendono a semplificare il lavoro e a rendere tutto molto brillante.

Vergine

Sole e Mercurio rendono i Vergine protagonisti della settimana. Con voglia di socializzare e manifestarsi come poche volte nella vita. Questa settimana, in particolare, porta qualcosa di importante e definitivo nella vostra vita. E vi permette di vivere qualcosa di nuovo e unico. Sembra l’inizio di un benessere generale, accordi che si compiono e desideri che vedono la felicità realizzarsi.

Bilancia

Sarà una settimana di piena intuizione e, voi Bilancia, sarete più riflessivi e captativi del solito. L’esigenza di Sole e Mercurio è quella di fare chiarezza interiore e sottoporre una serie di analisi anche a confronti con amici e confidenti. L’importante sarà essere lucidi con voi stessi a costo di fare qualche taglio nella vostra vita.

Scorpione

Voi Scorpione, con gli appoggi di Sole e Mercurio, sembrate di nuovo riprendere la parola, avere voglia di esprimervi e vivere gli amori in maniera serena e plateale. Senza costrizioni e senza sentirvi esclusi o soffocati. Il cielo è davvero generoso per quel che riguarda il lavoro e le cose da fare, senza rimandare nulla. Si stanno, insomma, preparando le condizioni per qualcosa di speciale.

Sagittario

Il cielo, per voi Sagittario, adesso si fa serio. Con tutto quello che avete mosso per avviare progetti o volontà è inevitabile che, adesso, tutto esiga maggiore concretezza da parte vostra. E ogni cosa dovrà essere seguita in maniera meticolosa e costante. In amore, intanto, proprio perché dovete essere più stabili, il rapporto torna felice e sereno.

Capricorno

Questa dal 31 agosto, che chiude il mese, è una delle settimane più belle della stagione per voi Capricorno, con un oroscopo che segna un ritorno dell’entusiasmo. Più scherzosi e comunicativi, in amore date il meglio. Mentre la realtà lavorativa sembra essere più solida che mai, dando segni che la strada che avete scelto è quella giusta. Novità amicali, intanto, vi coinvolgono allegramente.

Acquario

La settimana, per voi Acquario, sembra essere più riflessiva e rallentata. Avrete il tempo di occuparvi di fare i conti e rimettere ordine nelle finanze. Mentre il cielo sembra aprire nuove prospettive che, però, hanno bisogno di certezze e stabilità prima di proseguire. In amore volete conoscere meglio una persona che vi ha colpito, mentre niente vi impedirà di cominciare a progettare un’idea professionale nuova.

Pesci

L’opposizione di Sole e Mercurio cominciano a farsi sentire e a reclamare il loro tributo. Forse in amore dovrete scendere a compromessi e chiarire con il partner delle cose molto importanti. Il vostro animo sembra andare verso qualcosa di insolito: ascoltate le vostre esigenze. Al lavoro sembrate non essere convinti di aver fatto bene i conti ,e per questo, passerete un po’ di tempo a rianalizzare le decisioni prese.