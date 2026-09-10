Più colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa in via delle Mandre, traversa di via Plebiscito, a Catania. Ad allertare le forze dell’ordine è stato l’ospite di una struttura ricettiva della zona, spaventato dopo avere sentito i colpi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di piazza Dante e con loro i militari della Sezione investigativa scientifica.

Forse utilizzate più armi. Indagano i carabinieri

Secondo le prime informazioni, tutte al vaglio degli inquirenti, a sparare sarebbero state diverse persone. La sparatoria nella zona di via Plebiscito si aggiunge a quelle che si sono registrate nei giorni scorsi. La sera del 7 settembre un uomo è stato ferito al piede da un colpo di pistola mentre si trovava nel rione Librino, ufficialmente agli arresti domiciliari. La stessa notte è stata invece segnalata una sparatoria in via Fratelli D’Antoni. Ignoti hanno sparato diversi colpi contro una panineria.