Processo a Marsala, chiesti 5 anni e 4 mesi per amante Messina Denaro

10/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere è stata chiesta dal pm della Dda di Palermo, Bruno Bucoli, per Floriana Calcagno, insegnante di Campobello di Mazara, indicata come una delle amanti del defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro, a processo a Marsala per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena. Il procedimento si celebra con il rito abbreviato su richiesta della difesa. Floriana Calcagno si era spontaneamente presentata ai magistrati della Procura di Palermo il 21 gennaio 2023, cinque giorni dopo l’arresto del capomafia. Ai magistrati raccontò di aver scoperto solo allora chi fosse l’uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione. Sostenendo che si fosse presentato col nome di Francesco Salsi, dicendole di essere un medico anestesista in pensione.

I due, secondo l’imputata, si sarebbero conosciuti nel 2022 in un supermercato a Campobello di Mazara. Le indagini del Ros, secondo la tesi della Dda di Palermo, avrebbero fatto emergere che il ruolo dell’insegnante negli ultimi due anni di latitanza del boss sarebbe stato ben altro. Lei e il ricercato si sarebbero frequentati a lungo e l’insegnante avrebbe ospitato l’amante nella sua casa al mare. In immagini visionate dopo la cattura di Messina Denaro si vedono i due insieme in auto, in cui lei lo scorta precedendolo con la sua vettura. Una tecnica secondo l’accusa, che serviva ad accertarsi che non ci fossero posti di blocco delle forze dell’ordine. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]