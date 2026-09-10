La condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere è stata chiesta dal pm della Dda di Palermo, Bruno Bucoli, per Floriana Calcagno, insegnante di Campobello di Mazara, indicata come una delle amanti del defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro, a processo a Marsala per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena. Il procedimento si celebra con il rito abbreviato su richiesta della difesa. Floriana Calcagno si era spontaneamente presentata ai magistrati della Procura di Palermo il 21 gennaio 2023, cinque giorni dopo l’arresto del capomafia. Ai magistrati raccontò di aver scoperto solo allora chi fosse l’uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione. Sostenendo che si fosse presentato col nome di Francesco Salsi, dicendole di essere un medico anestesista in pensione.

I due, secondo l’imputata, si sarebbero conosciuti nel 2022 in un supermercato a Campobello di Mazara. Le indagini del Ros, secondo la tesi della Dda di Palermo, avrebbero fatto emergere che il ruolo dell’insegnante negli ultimi due anni di latitanza del boss sarebbe stato ben altro. Lei e il ricercato si sarebbero frequentati a lungo e l’insegnante avrebbe ospitato l’amante nella sua casa al mare. In immagini visionate dopo la cattura di Messina Denaro si vedono i due insieme in auto, in cui lei lo scorta precedendolo con la sua vettura. Una tecnica secondo l’accusa, che serviva ad accertarsi che non ci fossero posti di blocco delle forze dell’ordine.