Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Catania. Secondo le prime informazioni due operai sono stati travolti dal crollo di un muro. I feriti si trovavano all’interno di un circolo di padel in via Messina.

Le indagini e le condizioni del ferito più grave

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i tecnici del servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell’Asp di Catania. A loro spetterà il compito di ricostruire con precisione quanto accaduto. Uno dei feriti, quello più grave, è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Come confermano fonti sanitarie l’uomo è stato intubato e versa in condizioni critiche, con un serio trauma cranico.