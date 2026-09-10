Foto di Ceramiche Esagono

«Scegliere come arredare un ambiente non è solo una questione di estetica, ma anche di funzionalità che sempre più deve stare in equilibrio con la sostenibilità». Sono questi i valori che ispirano la lunga storia di passione e qualità di Ceramiche Esagono. Un arredamento con particolare attenzione per piastrelle e rivestimenti, passando impianti ricercati, come docce emozionali, aree wellness, vasche idromassaggio e bagni turchi nell’allestimento di centri benessere e Spa in hotel e strutture alberghiere. Nella sede di Modica, in provincia di Ragusa, uno staff qualificato orienta le scelte dei clienti in base alle esigenze e alle tendenze del momento. Prima tra tutte quella di portare la Sicilia all’interno degli ambienti da arredare.

L’antica tradizione siciliana si fonde all’innovazione

L’antica tradizione della ceramica siciliana non passa mai di moda. Anzi, si rafforza fondendo insieme artigianato e passione in un’ottica però anche di innovazione. Da Ceramiche Esagono tutto questo diventa concreto con le ceramiche Serravalle, che a Santo Stefano di Camastra (in provincia di Messina) valorizza la tradizione dell’isola dal 1960. Nelle piastrelle siciliane si uniscono insieme antiche tecniche di produzione con le tecnologie più avanzate per costruire oggetti di qualità che durano nel tempo senza rinunciare alla bellezza. Così colori, decori e forme portano un pezzo di Sicilia dentro casa.

Un Viaggio in Italia restando a casa

Non solo Sicilia. C’è chi, anche dentro casa propria, con il giusto stile di arredamento, può fare un Viaggio in Italia sulle tracce di Goethe. Ceramiche Esagono, tramite la collaborazione con Florim e Matteo Thun & Partners, rende omaggio al colore del paesaggio italiano. Una geografia sensoriale legata alla natura attraverso materie e cromie del Bel Paese. Dai toni delicati e avvolgenti delle pietre della Lucania al riflesso delle spiagge sarde e siciliane; dalle sfumature delle colline toscane al tramonto ai verdi delle valli alpine e i blu delle coste liguri e dei laghi lombardi e piemontesi.

Le piastrelle sostenibili di Ceramiche Esagono

«Ogni giorno, ci impegniamo a operare non solo per il profitto ma anche per il bene del pianeta e della comunità». Per onorare questo impegno, Ceramiche Esagono si avvale della collaborazione con Florim. Un’azienda B Corp certificata, ovvero che rispetta standard verificati per le pratiche sociali e ambientali. Tanto da avere introdotto un Codice di Condotta condiviso con tutta la filiera con un piano per misurare e ridurre le emissioni e interventi per ottimizzare l’uso delle risorse. Dalle nuove vasche per il recupero dell’acqua piovana ai prodotti a spessore ridotto, dai camion elettrici per la logistica al packaging dei campioni completamente privo di plastica. Ogni prodotto dell’azienda è il frutto del riciclo delle acque reflue impiegate negli stabilimenti, del recupero degli scarti crudi nel processo produttivo e dell’energia elettrica autoprodotta. Una scelta estetica che tiene conto anche dell’etica.

La natura dentro casa

E ancora sulla natura, si basa la tendenza di arredare con mobili e rivestimenti in cannettato. Linee morbide per uno stile raffinato e finiture eleganti e leggere per un elemento di design che va oltre l’estetica. Le ante dei mobili in cannettato permettono di ottimizzare gli spazi e donano un impatto meno invasivo che rende l’ambiente più armonico e intimo. Una novità di tendenza non solo per i mobili del bagno e i rivestimenti delle pareti.