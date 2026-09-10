Erice, due chili di hashish nascosti in frigo

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Due chili di hashish nascosti in frigo. Per questo i carabinieri di Erice e della compagnia di Trapani, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione

La scoperta è arrivata nel corso di una perquisizione domiciliare, a seguito di una specifica attività informativa avviata dai carabinieri, eseguita nell’abitazione dell’uomo in zona Erice Casa Santa. I militari hanno trovato 19 panetti di hashish per un peso complessivo di circa due chili che l’uomo teneva in frigo.

Due chili di hashish nascosti in frigo

Oltre a un bilancino di precisione, denaro contante, un coltello e alcune dosi racchiuse in cellophane custoditi su un mobiletto vicino la porta d’ingresso dell’abitazione. Trovata pure una pistola a salve alla quale era stato asportato il tappo rosso identificativo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.