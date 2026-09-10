Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Erice, due chili di hashish nascosti in frigo

10/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due chili di hashish nascosti in frigo. Per questo i carabinieri di Erice e della compagnia di Trapani, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione

La scoperta è arrivata nel corso di una perquisizione domiciliare, a seguito di una specifica attività informativa avviata dai carabinieri, eseguita nell’abitazione dell’uomo in zona Erice Casa Santa. I militari hanno trovato 19 panetti di hashish per un peso complessivo di circa due chili che l’uomo teneva in frigo.

Due chili di hashish nascosti in frigo

Oltre a un bilancino di precisione, denaro contante, un coltello e alcune dosi racchiuse in cellophane custoditi su un mobiletto vicino la porta d’ingresso dell’abitazione. Trovata pure una pistola a salve alla quale era stato asportato il tappo rosso identificativo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, sette fermi per la guerra tra clan: tra armi e travestimenti
Leggi la notizia

Due chili di hashish nascosti in frigo. Per questo i carabinieri di Erice e della compagnia di Trapani, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione La scoperta è arrivata nel corso di una perquisizione domiciliare, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]