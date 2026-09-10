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Catania, provoca un incidente in tangenziale e fugge: denunciata una coppia

10/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Una coppia di 35enni catanesi è stata individuata dalla polizia di Stato dopo essere fuggita senza prestare soccorso in seguito a un violento incidente avvenuto di notte sulla tangenziale di Catania, nel quale sono rimasti coinvolti cinque veicoli. Diversi automobilisti feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Marco.

L’auto abbandonata e le immagini delle telecamere

I rilievi sono stati effettuati nell’immediatezza dell’incidente da una pattuglia della stradale di Catania. Gli agenti hanno messo in sicurezza i mezzi e allertato i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno trovato un’auto abbandonata sulla strada e sporca di sangue in più punti. Le testimonianze raccolte sul posto e, soprattutto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso di ricostruire la dinamica e di risalire ai due occupanti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’auto con a bordo la coppia procedeva a velocità sostenuta lungo la corsia d’emergenza, fino a quando avrebbe urtato gli altri veicoli. Dopo l’impatto, i due sarebbero scesi dall’abitacolo senza allertare i soccorsi e avrebbero fatto perdere le proprie tracce, fuggendo a piedi tra le sterpaglie di una campagna vicina.

La donna trovata sulla carreggiata

Gli agenti hanno setacciato la zona alla ricerca di elementi utili alle indagini, proseguendo la perlustrazione anche il giorno successivo, alle prime luci dell’alba. In questa fase hanno notato una donna che camminava pericolosamente sulla carreggiata. Dopo essersi assicurati che stesse bene, i poliziotti hanno accertato che si trattava proprio della 35enne ricercata. In un primo momento la donna non avrebbe voluto fornire il nome dell’uomo alla guida. Nel frattempo, però, gli investigatori erano già riusciti a identificarlo.

Il 35enne è stato rintracciato con il polso fasciato e zoppicante. Inizialmente avrebbe negato ogni responsabilità, ma, messo di fronte agli elementi raccolti dagli investigatori, avrebbe ammesso quanto accaduto. Il conducente è risultato inoltre sprovvisto di patente ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida senza patente. Entrambi sono stati denunciati, in concorso, anche per omissione di soccorso agli automobilisti feriti.

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