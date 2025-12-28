La polizia di Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale, specializzato in truffe assicurative. L’uomo, un 64enne residente nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti specifici, era riuscito a congegnare un sistema, pensato nei minimi dettagli, in grado di assicurargli un guadagno illecito stimato intorno a 20mila euro a settimana.

Il certificato assicurativo falso scoperto dalla polizia

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata da una donna catanese, la quale era stata fermata alla guida della propria auto dalle forze dell’ordine per un controllo di routine. In quell’occasione, la donna aveva presentato regolarmente tutti i documenti richiesti dai poliziotti, esibendo un certificato assicurativo che, però, dagli accertamenti compiuti sul posto era risultato falso, nello stupore della conducente.

La vittima del raggiro ha cercato di ricostruire tutte le fasi che l’hanno portata a concludere il contratto con un sedicente assicuratore che l’aveva contatta telefonicamente per proporle una polizza a prezzi vantaggiosi, nettamente inferiori a quelli di mercato. La donna è riuscita a risalire alla corrispondenza intrattenuta prima della stipula del contratto assicurativo, risultato falso, sporgendo denuncia e fornendo dettagli ed elementi che sono tornati utili alle attività investigative.

Il truffatore seriale si spacciava per assicuratore

In effetti, la malcapitata aveva intrattenuto, nei mesi precedenti, alcuni contatti telefonici con il finto assicuratore che, carpita la sua buona fede, l’aveva convinta a sottoscrivere la proposta commerciale che risultava particolarmente vantaggiosa rispetto alle altre offerte presenti in quel momento sul mercato. Per concludere l’affare, la donna aveva effettuato un bonifico bancario di 739 euro sul conto corrente indicatogli dal truffatore che, incassato l’importo, le aveva girato una email con il falso contratto assicurativo. Dopo tutti gli accertamenti, il 64enne campano è stato denunciato per il reato di truffa.