Catania, smantellata rete di truffe assicurative online: denunciati due pregiudicati

08/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Avevano creato un sistema ramificato di truffe assicurative a livello nazionale, studiato per carpire i dati personali e la fiducia di potenziali vittime. La polizia di Stato di Catania ha smantellato il piano criminale messo in atto da due uomini di 66 e 36 anni, entrambi catanesi e pregiudicati per reati contro il patrimonio, in particolare per raggiri con lo stesso modus operandi. L’indagine, condotta dal commissariato Borgo Ognina, è partita dalla denuncia di un catanese di 52 anni, caduto nella trappola dopo aver cercato online una polizza conveniente per la propria auto. La vittima ha spiegato agli agenti di aver inserito i propri dati su un portale specializzato per confrontare le offerte assicurative.

Il giorno successivo, è stato contattato telefonicamente da un uomo che si è presentato come operatore di una compagnia assicurativa, proponendogli una polizza RC auto al costo di 526 euro, ben al di sotto delle tariffe di mercato. «La convenienza dell’offerta mi ha convinto a procedere» – ha raccontato la vittima – seguendo le istruzioni per effettuare il bonifico sull’IBAN fornito. Dopo il pagamento, però, la polizza non è mai arrivata. Trascorsi due giorni senza notizie e senza riuscire a contattare il finto assicuratore, l’uomo ha capito di essere stato truffato e si è rivolto alla polizia.

Le indagini si sono concentrate sull’analisi dei movimenti bancari e delle utenze telefoniche collegate, permettendo di risalire ai due autori del raggiro. È emerso che i due fossero specializzati in questo tipo di frodi, messe a segno in varie regioni italiane, con un guadagno illecito stimato in circa 5 mila euro al mese. Il 66enne e il 36enne sono stati denunciati per truffa in concorso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

L’oroscopo di agosto 2025
di

Arriva agosto: quale segno brilla di più sotto il solleone? Scopriamolo insieme. ARIETEAgosto inizia, per voi Ariete, in maniera molto incerta, per via di una Luna un po’ agguerrita e perturbante, che potrebbe scatenare delle tensioni emotive e sentimentali, ma che tira fuori la verità nelle vostre relazioni. Molto meglio la seconda parte del mese, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]