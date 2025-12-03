La truffa per la patente a Catania: all’esame con telecamera e auricolari

03/12/2025

La polizia ha denunciato per truffa aggravata un 37enne di Catania che ha tentato di superare con un aiuto esterno l’esame teorico per la patente. L’uomo – già pregiudicato – è stato scoperto nel corso di un controllo dei poliziotti in occasione degli esami teorici di abilitazione alla guida.

La truffa per l’esame della patente a Catania

I poliziotti hanno fermato l’uomo, che non aveva mai conseguito la patente di guida, all’uscita dall’aula d’esame. Nel corso del controllo, effettuato mediante l’uso del metal-detector, gli agenti hanno rinvenuto addosso al 37enne una telecamera sotto il maglione e un auricolare all’orecchio. La prima serviva per trasmettere all’esterno le immagini del quiz ministeriale per il conseguimento della patente categoria B. Mentre il secondo per ricevere i suggerimenti per le risposte da fornire.

Telecamera e auricolari sequestrati

L’intera attrezzatura – la telecamera e gli auricolari – è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il 37enne è accusato di truffa aggravata in concorso per avere presentato un lavoro, per il conseguimento della patente, che poteva essere riferito ad altri.  L’episodio si inserisce nell’ambito di un fenomeno più ampio, che si verifica in altre realtà e che è monitorato dagli organi investigativi della polizia stradale. Con l’obiettivo di scongiurare che alcuni furbetti possano conseguire illecitamente il titolo di abilitazione alla guida. Circolando liberamente sulle strade senza conoscenza delle regole del Codice della strada, costituendo un serio pericolo per la sicurezza stradale e per l’incolumità delle persone.

