Catania, truffe online da 300mila euro: tre persone ai domiciliari

La procura distrettuale ha disposto una misura cautelare nei confronti di tre catanesi accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e sostituzione di persona. Ai domiciliari sono finiti Sebastiano Massimiliano Finocchiaro (classe 1982), Mario Nicolosi (1985) e Paolo Spina (1995). L’indagine, condotta dal centro operativo sicurezza cibernetica di Catania, è partita dalla denuncia di un imprenditore titolare di una nota società di logistica, il cui nome era stato sfruttato dai truffatori. Attraverso loghi contraffatti, email e telefonate ingannevoli, i tre avrebbero inoltrato falsi ordini di acquisto a fornitori in Sicilia, nel nord Italia e perfino in Spagna, ottenendo merce per decine di migliaia di euro.

Gli acquisti riguardavano soprattutto ponteggi, materiali edili e generi alimentari, facilmente rivendibili sul mercato. Il danno stimato supera i 300mila euro, ma il numero delle aziende raggirate potrebbe essere più alto. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di smartphone, computer e documenti falsificati, grazie ai quali gli investigatori hanno ricostruito il sistema criminale e i ruoli dei tre indagati. La misura degli arresti domiciliari è stata disposta dal gip di Catania.