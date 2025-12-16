Arrivano come «occasioni imperdibili», vendute tra le bancarelle dei mercati rionali di Catania e provincia, dentro centinaia di buste sigillate originali con i colori giallo-blu e il logo di Poste Italiane. In realtà, quei pacchi non hanno nulla a che vedere con il servizio postale ma sono il cuore di una truffa che nelle ultime settimane ha preso piede, come immortalato anche dai video che circolano sui social, in particolare su TikTok. Si compra al buio, senza alcuna garanzia, e quasi sempre si porta a casa poco o nulla.

Un meccanismo semplice, ma capace di attirare curiosi trasformando un banale giro al mercato in una truffa con l’immagine di Poste Italiane. L’azienda, contattata da MeridioNews, si dichiara «totalmente estranea a tale iniziativa e sottolinea che è stato esercitato un uso improprio delle buste a logo Poste Italiane. L’azienda intraprenderà tutte le iniziative volte a tutelare la propria immagine in tutte le sedi opportune».

I pacchi al buio al mercato rionale di piazza Eroi d’Ungheria

La scorsa settimana una bancarella con i pacchi al buio è stata allestita al mercato rionale di piazza Eroi d’Ungheria, nel quartiere Nesima di Catania. In una delle fiere più note e affollate della città con oltre 100 stalli autorizzati dalla direzione Attività produttive del Comune. In mezzo agli ambulanti ha trovato spazio anche un commerciante con le buste marchiate Poste Italiane. Centinaia di confezioni vendute senza rendere noto il contenuto e spacciate come pacchi non recapitati. Il prezzo varia in base al numero di buste che si acquistano. Una costa 3,50 euro mentre tre confezioni vengono proposte a un costo affare di 10 euro. Altre bancarelle di questo genere sono state segnalate a Randazzo, in provincia di Catania. Durante il tradizionale mercato domenicale che si tiene in piazza Loreto e nelle vie adiacenti.

Cosa si trova dentro le finte buste di Poste Italiane

Su TikTok Una donna spinta dalla curiosità ha comprato una busta e poco dopo ha pubblicato un video mentre la apre e ne svela il contenuto. All’interno c’erano centinaia di elastici da cancelleria. «Non comprate questi pacchi perché sono una truffa», dice alla fine del video. Una delusione che sembra accomunare praticamente tutti coloro che hanno acquistato le buste con i colori e il logo di Poste Italiane. «Mio figlio ha trovato un pacchetto con 20 rosari di Papa Francesco», si legge in un commento al post. Altri avventori spiegano di avere trovato dei segnaposto, delle bomboniere riciclate ma anche dei post it colorati da scrivania o degli adesivi natalizi.