Naro, trovato morto l’anziano che si era allontanato dalla casa di cura

È stato trovato morto il pensionato 86enne Lorenzo Coluzzi, che all’alba di ieri si era allontanato dalla casa di cura di Naro (in provincia di Agrigento) dove viveva. Dalla mattinata di oggi la prefettura aveva attivato il piano di ricerche per le persone scomparse e nella cittadina dell’Agrigentino era arrivata anche una squadra speciale dei vigili del fuoco, i Tas (Topografia applicata al soccorso). Ed è stato proprio nel corso delle perlustrazioni fatte da questi specialisti che è stato trovato il corpo senza vita dell’anziano. A presentare la denuncia e fare un accorato appello sui social erano stati i familiari e, in particolare, il figlio che aveva anche fatto sapere che il padre soffriva di Alzheimer ed era «confuso e smarrito».

Il cadavere di Coluzzi è stato ritrovato nella zona del Baglio di Naro, sotto le catacombe, lungo la strada statale 576. «Siamo sconvolti – dichiara la sindaca Maria Grazia Brandara che aveva rilanciato l’appello e che si è recata nel luogo del ritrovamento dell’anziano – Ci avevamo sperato fino alla fine. Nonostante il passare delle ore, speravamo di ritrovare vivo il nostro concittadino. Non ci sono parole – conclude la prima cittadina – Ci stringiamo al dolore dei familiari».

