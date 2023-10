Naro, anziano scomparso da una casa di cura. In corso le ricerche. Il figlio: «È confuso e smarrito»

Un uomo di 86 anni, Lorenzo Coluzzi, si è allontanato da una casa di cura di Naro (in provincia di Agrigento). A presentare la denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine e a lanciare anche l’allarme sui social sono stati i familiari, in particolare il figlio. La prefettura ha già attivato il piano di ricerche per persone scomparse a cui da questa mattina lavora anche una squadra Tas (Topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco. Stando a quanto è stato ricostruito finora, dell’anziano si sono perse le tracce intorno alle 5 di domenica mattina quando si è allontanato dalla residenza San Francesco che si trova in piazza Garibaldi, nel centro della cittadina dell’Agrigentino.

«Mio padre è affetto da Alzheimer – ha spiegato il figlio in un post su Facebook in cui fa appello a chiunque lo vedesse o avesse notizie – e appare confuso e smarrito». Già nel corso di tutta la giornata di ieri familiari, amici e volontari hanno cercato l’anziano a Naro, nelle campagne limitrofe e anche all’interno del cimitero comunale. A ricondividere l’appello sui social è stata anche la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara: «La paura cresce sempre di più. Vi prego di essere umani, di cercarlo e di spargere la voce». Chiunque avesse informazioni utili può avvisare le forze dell’ordine.

