Tromba marina nei pressi di Marzamemi. Nuova allerta della Protezione civile

31/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una tromba marina si è formata nelle ultime ore al largo di Marzamemi, nel sud del Siracusano, in concomitanza con l’allerta gialla per maltempo diramata dalla Protezione civile regionale. Il fenomeno si è sviluppato in mare aperto. In corso le verifiche per accertare la presenza di eventuali imbarcazioni in mare. Il borgo marinaro, frazione di Pachino, nei giorni scorsi aveva subito dei danni a causa del ciclone Harry, con mareggiate, allagamenti ed evacuazioni di alcune abitazioni. 

Nuovo bollettino della Protezione civile regionale

Intanto la Protezione civile regionale ha diffuso per la Sicilia settentrionale un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domenica 1 febbraio 2026. Diramata l’allerta gialla nei territori di PalermoTrapaniMessina e Catania

