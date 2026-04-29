Tremestieri etneo, auto a fuoco in via Monte Lauro: traffico in tilt

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’auto è andata a fuoco in via Monte Lauro a Tremestieri Etneo, nel Catanese, nei pressi del supermercato Eurospin. La strada è stata chiusa al traffico ed è stato approntato un percorso alternativo per i mezzi. Un intervento necessario per la sicurezza e affinché le squadre dei vigili del fuoco sul posto possano compiere le operazioni di spegimento del rogo. Immediate le ripercussioni sul traffico, con lunghe file fino al viale Mediterraneo. Già interessato stamattina, in direzione opposta, verso Catania, da altre code per un’auto in panne.

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