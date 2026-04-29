Catania, auto in panne in viale Mediterraneo: due chilometri di coda

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non c’è pace per la viabilità a Catania. Dopo l’incubo di due giorni fa alla Circonvallazione etnea, con attese di due ore per percorrere un chilometro, stavolta tocca a un’altra arteria spesso intasata. Viale Mediterraneo, in direzione via Vincenzo Giuffrida, dove si registrano due chilometri di coda per un’auto in panne. L’utilitaria ha avuto un guasto proprio alla fine della galleria. Complice il restringimento sulla sede stradale, la percorribilità si è ridotta a un solo mezzo, creando un tappo e le conseguenti file.

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