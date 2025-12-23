Foto generata con IA

Tredicenne adescata sul web, cinque uomini denunciati

23/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una tredicenne è stata adescata sul web da più adulti che, approfittando della sua giovane età, avrebbero avviato con lei conversazioni a sfondo esplicito attraverso diverse piattaforme online. L’attività investigativa della Polizia di Stato ha portato alla denuncia di cinque uomini, residenti a Vercelli, Bologna, Bari e due in Sicilia

Le indagini sulla tredicenne adescata sul web

Le indagini sono scattate dopo una segnalazione che ha consentito agli investigatori di ricostruire i contatti avvenuti in rete e di identificare i presunti responsabili, tutti maggiorenni, che avrebbero tentato di instaurare un rapporto con la minorenne utilizzando profili social e sistemi di messaggistica.

Gli accertamenti, condotti con particolare attenzione alla tutela della vittima, hanno permesso di raccogliere elementi utili a configurare le ipotesi di reato contestate. La ragazza è stata affidata al supporto dei familiari e dei servizi competenti, mentre l’autorità giudiziaria ha avviato gli approfondimenti del caso.

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026. Ariete Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna […]

