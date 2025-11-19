Trattore si ribalta, muore agricoltore nell’Agrigentino

Foto generica

Un agricoltore di 62 anni è morto a Menfi (Agrigento) dopo che il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato, schiacciandolo. L’episodio si è verificato in un podere situato in contrada Cinquanta, a pochi chilometri dal centro abitato. Inutili i soccorsi. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Di fatto, già da tempo enti ed associazioni hanno lanciato l’allarme relativamente alla strage silenziosa che avviene nei campi siciliani e non solo, spesso a causa dei trattori non a norma.