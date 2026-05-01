Foto Facebook Maurizio Miceli

Trapani, voragine sul marciapiede inghiotte mezzo per la pulizia

01/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una voragine inghiotte una spazzatrice meccanica a Trapani. Disavventura questa mattina per un operatore addetto alla pulizia dei marciapiedi. L’uomo con il suo mezzo stava eseguendo le operazioni su un tratto di marciapiede in viale delle Sirene quando all’improvviso una voragine sul marciapiede ha inghiottito il mezzo. 

Le condizioni del ferito

Tanta paura per l’operatore con il mezzo rimasto incagliato nella buca. Al momento, da quanto si è riusciti ad apprendere, nessuna conseguenza per l’uomo. Viale delle Sirene è uno dei luoghi preferiti dai trapanesi e dai turisti per le passeggiate e le fotografie, essendo direttamente sul mare Tirreno e a pochi passi da due luoghi iconici cittadini come la Torre di Ligny e le vecchie mura fortificate cittadine, oggetto in questi giorni di lavori di riqualificazione

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