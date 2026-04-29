Passate le festività pasquali, che tradizionalmente segnano il preludio della stagione estiva, Trapani inizia a rianimarsi con i primi arrivi di turisti. Anche le spiagge di cui il capoluogo gode hanno iniziato, complice il bel tempo di questi giorni, a riempirsi dei primi bagnanti, comprese quelle che insistono sul lungomare Dante Alighieri. Ed è stato proprio il lungomare al centro delle attenzioni dell’ultimo Consiglio comunale di lunedì, oggetto di un’apposita interrogazione presentata in aula da Gaspare Gianformaggio (Fratelli d’Italia). Nel suo intervento, il consigliere ha ricordato come l’atto fosse già stato presentato in passato e successivamente ritirato da un altro consigliere comunale.

Il caso dei corrimano al lungomare di Trapani

«Mi ritrovo oggi per l’ennesima volta a denunciare lo stato di degrado in cui versa la nostra litoranea. Questa amministrazione va avanti a proclami – ha dichiarato Gianformaggio – parla di parchi urbani e di piste ciclabili, però se facciamo un passaggio dall’ex Tonnara Tipo, dove c’è l’hotel, fino alla fine del lungomare, i corrimano sono quasi tutti rovinati, arrugginiti e in alcune zone non sono neanche più presenti».

Il consigliere ha poi aggiunto: «I cittadini si domandano come si trovino i fondi per fare una pista ciclabile o un parco urbano e non si riescano invece a reperire risorse per sistemare dei corrimano. Chiedo a questa amministrazione quali interventi siano stati programmati o realizzati dopo la precedente interrogazione, quali siano i tempi previsti per la sostituzione o il ripristino dei corrimano danneggiati o mancanti e se si intenda adottare un piano strutturale di manutenzione per evitare il ripetersi di questa situazione».

I fori ricoperti di cemento e la richiesta di interventi

Ad oggi, la situazione vede i corrimano presenti soltanto nel tratto che va dall’ex piazza mercato del pesce fino al primo lido. Da quel punto in poi, e fino alla spiaggia confinante con l’hotel, i corrimano sono stati rimossi e i rispettivi fori ricoperti di cemento, soluzione che appare poco decorosa anche dal punto di vista estetico. A questo si aggiungono alcuni muretti privi di pietre e diversi segnali ormai vetusti, quando non del tutto assenti. L’amministrazione dovrà adesso fornire la propria risposta all’interrogazione nei tempi previsti. La speranza è che si possa intervenire rapidamente per restituire lustro e decoro a uno degli angoli più iconici del territorio cittadino.