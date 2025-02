Trapani, si fanno inviare video sessualmente espliciti e chiedono denaro per non pubblicarli

Video sessualmente espliciti e il ricatto per non pubblicarli. Con questo metodo – il cosiddetto love scam – tre persone avrebbero commesso almeno 50 estorsioni e 60 truffe. Le tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Trapani: per loro le accuse, a vario titolo, sono estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Il metodo del love scam consiste in raggiri effettuati attraverso fittizie relazioni sui social media: chi compie la truffa si fa inviare del materiale multimediale dal contenuto sessualmente esplicito e poi ricatta le vittime chiedendo dei soldi per non diffondere foto e video. Grazie a questa tecnica le tre persone arrestate a Trapani avrebbero accumulato grossi capitali, che sarebbero stati ripuliti tramite l’acquisto di bitcoin o di altre cripto valute. Nel corso delle perquisizioni dei carabinieri è stato sequestrato materiale informatico anche inerente a inedite piattaforme di investimento in criptovalute.