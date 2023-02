Trapani, crollata la veranda di un palazzo. Cinque famiglie evacuate

Poco dopo la mezzanotte, una grande veranda al primo piano di un palazzo nel quartiere Fontanelle Sud di Trapani ha ceduto creando una voragine nell’area condominiale. Il forte boato ha svegliato e spaventato i residenti della zona. Cinque famiglie sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco e hanno trascorso la notte in un albergo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i vigili urbani. Stando a quanto emerso finora, non ci sarebbero feriti nel crollo che è avvenuto tra via Puglia e viale Marche in un edificio dell’istituto autonomo case popolari (Iacp). Per oggi sono previsti i controlli da parte dei tecnici perché si teme che possano avvenire altri cedimenti, viste le condizioni della struttura.