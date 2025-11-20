Foto di carabinieri

Dieci persone sono state sottoposto a misura cautelare – otto portate in carcere e due ai domiciliari – nell’ambito di un’operazione contro il traffico di droga dei carabinieri del comando provinciale di Catania denominata Parco Giochi. Agli indagati è contestato di fare parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e porto illegale di armi e munizioni.

Blitz dei carabinieri per traffico di droga: perquisizioni anche a Ravenna

Nei loro confronti è in corso di esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della procura etnea che è eseguita tra Misterbianco e i rioni San Giorgio e Librino di Catania e nella provincia di Ravenna. Nell’operazione contro il traffico di droga dei carabinieri del comando provinciale di Catania sono impegnati oltre 80 militari, supportati dai colleghi dello squadrone Eliportato, dai Cacciatori Sicilia, da unità per la ricerca di armi e droga del nucleo cinofili di Nicolosi e dal dodicesimo nucleo elicotteri.