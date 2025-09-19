Catania: quasi un chilo di cocaina nella lavatrice, arrestato a Giarre

Quasi un chilo di cocaina nascosta nella lavatrice. Un 45enne residente a Giarre, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato nel frigorifero e nella credenza del soggiorno dosi di hashish e marijuana, in una stanza adibita a magazzino, invece, hanno trovato attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, tra cui una macchina per il sottovuoto e una bilancia elettronica di precisione, mentre all’interno di una lavatrice in disuso sistemata in un locale di pertinenza è stato scoperto il vero e proprio deposito di droga. Complessivamente sono stati sequestrati 917 grammi di cocaina. Insieme alla sostanza stupefacente sono stati trovati anche manoscritti ritenuti riconducibili alla contabilità dello spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta per il 45enne la custodia cautelare in carcere.