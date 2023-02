Dall’Ars c’è l’ok al terzo mandato per i sindaci di Comuni sotto i 15mila abitanti

Via libera in commissione Affari istituzionali dell’Ars al disegno di legge per la modifica delle norme in materia di elezioni comunali, che istituisce il terzo mandato per i sindaci dei Comuni inferiori a 15mila abitanti. Il testo è passato con sei voti favorevoli, quattro astenuti e due contrari. Ora il ddl dovrà passare al vaglio dell’Aula. Al momento la possibilità del terzo mandato è riservata ai primi cittadini di Comuni che non superano i 5000 abitanti. «Con il via libera al terzo mandato – commenta il vicecapo gruppo Fratelli d’Italia all’Ars Nicola Catania che stamattina ha partecipato ai lavori della Commissione – si da un’opportunità in più ai cittadini di votare o meno un sindaco che ha mostrato impegno per il proprio territorio. Il rischio è che, non approvando il terzo mandato, i sindaci non riescano più a seguire lavori di programmazione avviata negli anni, nell’ottica di una continuità amministrativa per i territori».